Adıyaman'da Otomobilin Üzerine Uçan Kamyonetin Kasasındaki 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da otomobille çarpışan kamyonetin kasasında bulunan 2 kişi otomobilin üzerine uçması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.E., idaresindeki 02 AG 285 otomobil ile H.K., idaresindeki 54 B 8831 idaresindeki kamyonet, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Meslek Lisesi Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada çarpışmanın şiddetiyle kamyonet kasasındaki Dindar K., işe Yunus T., kazaya karışan otomobilin üzerine uçtu. Kamyonet kasasından otomobilin üzerine uçarak yaralanan Dindar K., işe Yunus T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN