Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Otomobilin Üzerine Uçan Kamyonetin Kasasındaki 2 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan kamyonetin kasasında bulunan 2 kişi, otomobilin üzerine uçarak yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da otomobille çarpışan kamyonetin kasasında bulunan 2 kişi otomobilin üzerine uçması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.E., idaresindeki 02 AG 285 otomobil ile H.K., idaresindeki 54 B 8831 idaresindeki kamyonet, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Meslek Lisesi Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada çarpışmanın şiddetiyle kamyonet kasasındaki Dindar K., işe Yunus T., kazaya karışan otomobilin üzerine uçtu. Kamyonet kasasından otomobilin üzerine uçarak yaralanan Dindar K., işe Yunus T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman trafik Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

 Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title