Adıyaman'da Otomobilin Şarampole Yuvarlanması Sonucu 5 Yaralı

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki 35 AD 8735 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Yolu Fuar Kavşağı'nda yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü H.A. ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN