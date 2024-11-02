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Adıyaman'da Otomobilin Şarampole Yuvarlanması Sonucu 5 Yaralı

Adıyaman'da Otomobilin Şarampole Yuvarlanması Sonucu 5 Yaralı
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Adıyaman-Kahta Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvalanan otomobilde 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki 35 AD 8735 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Yolu Fuar Kavşağı'nda yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü H.A. ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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