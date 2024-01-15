Adıyaman'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Gaziantep istikametine giden Ali İ. yönetimindeki 46 VJ 254 plakalı otomobil Çatalağaç köyü girişinde aynı istikamette önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü Ali İ. ile birlikte yolcu olarak bulunan Sultan G. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN