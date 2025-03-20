Adıyaman'da Otomobilin Kamyona Çarpması Sonucu 1 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Kemal Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan 02 ACB 253 plakalı otomobil kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN