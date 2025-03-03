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Adıyaman'da Otomobilin İş Makinesine Çarpması Sonucu 1 Yaralı

Adıyaman'da Otomobilin İş Makinesine Çarpması Sonucu 1 Yaralı
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Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, iş makinesine çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'da, otomobilin iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 65 ES 058 plakalı otomobil, Sakarya Caddesi Beri Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt yapı çalışmalarında çalışan bir iş makinesine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen vatandaşlar tarafından araç ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altın alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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