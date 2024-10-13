Adıyaman'da otomobilin çarptığı kız çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2132 sokakta oyun oynayan Zeynep Hüma A.'ya sürücüsü öğrenilemeyen 63 TA 760 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük kız yere savrularak yaralandı. Yaralı kız çocuğu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN