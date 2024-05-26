Adıyaman'da Otomobilin Çarptığı Genç Kız Yaralandı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan genç kız, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ali Y., idaresindeki 72 AE 911 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Beyzanur B'ye çarptı. Meydana gelen kazada Beyzanur B., isimli genç kız yaralandı. Yaralı genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN