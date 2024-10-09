Adıyaman'da Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı küçük çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mimar Sinan Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Eymen Y'ye, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan Eymen Y'ye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Hafif şekilde yaralanan Eymen Y., hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN