Adıyaman'da Otomobilden Uyuşturucu Ele Geçirildi

Otomobille gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir otomobil içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında A.Y. ile İ.G. isimli şahısların içerisinde bulunduğu otomobil durdurularak arandı. CADI isimli hassas burunlu narkotik köpeğinin de katıldığı aramada otomobilin motor kısmına gizlenmiş 24.54 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınırken otomobilde her iki şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan her iki şahıs, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan her iki şahıs sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları asli makamlarda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.