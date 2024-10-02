Adıyaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydan gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.Ö. idaresindeki 02 AAB 992 plakalı hafif ticari araç ile M.Ç. idaresindeki 223 AEN 369plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağında çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden M.Ç., ile motosiklette bulunan E.K., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN