Adıyaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Edinilen bilgilere göre, Sümeyye Ö., idaresindeki otomobille Abdulkerim El R., idaresindeki motosiklet, Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Abdulkerim El R., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
