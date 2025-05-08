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Adıyaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde Hasan Buğra Ç. idaresindeki 02 AEP 015 plakalı motosiklet ile Hamdi C. idaresindeki 02 ANL 193 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hasan Buğra Ç. ile yolcu olarak bulunan Mehmet A. K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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