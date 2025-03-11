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Adıyaman'da Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Enes D., idaresindeki 46 AJ 324 idaresindeki minibüs ile Ali F., idaresindeki 02 KA 976 plakalı otomobil Eğriçay Köprüsü üzerinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Ali F., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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