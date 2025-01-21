Adıyaman'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni-Adıyaman karayolunun 3'üncü kilometresinde sürücüleri henüz tespit edilemeyen 02 ADA 215 plakalı kamyonet ile 02 AF3 985 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlarda bulunan kişiler etrafa savruldu. Kazada S.K., H.H.U., H.İ.E. ve E.Ü. ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN