Adıyaman'da Otomobil ve Kamyon Çarpıştı: 3 Yaralı

Güncelleme:
Adıyaman'da meydana gelen kazada, bir otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumu ciddiyetini koruyor.

Edinilen bilgilere göre, Bedir Türkemiş idaresindeki 33 AVV 617 plakalı kamyon ile Reşat Düzgün idaresindeki 23 AFP 584 plakalı otomobil, Adıyaman'ın Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Bedir Türkemiş, Reşat Düzgün ve otomobilde bulunan Celal Demircan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Celal Demircan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
