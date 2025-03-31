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Adıyaman'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, N.Y. yönetimindeki 16 ACA 516 plakalı otomobil ile E.E. idaresindeki 02 FV 018 plakalı hafif ticari araç Besni ilçesi Dörtyol Köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan N.E., A.Y., H.U. ve M.M.E. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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