Adıyaman'da Otomobil Tarlaya Girdi, Sürücü Yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ön tekeri çıkan otomobilin tarlaya girmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye Mehmet Kurmaz idaresindeki 02 AD 096 plakalı otomobil, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine seyir halinde olduğu sırada Akpınar köyü çıkışında sol ön tekerinin yerinden çıkması sonucu kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN