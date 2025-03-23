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Adıyaman'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Adıyaman'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı
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Adıyaman-Gölbaşı Karayolu'nda bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlanması sonucunda sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü için soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu 7. kilometrede sürücüsü öğrenilemeyen 06 BG 5646 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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