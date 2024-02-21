Adıyaman'da Otomobil Takla Attı
Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil takla atarak istinat duvarına çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak istinat duvarına çarptı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 63 AEK 810 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil istinat duvarına çarparak durdu. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN