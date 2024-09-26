Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolündeki otomobil takla attı ve yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da kontrolden çıkarak taklalar atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Eğriçayı Köprüsü yakınlarında Numan Alan (18), idaresindeki 02 AT 380 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobil daha sonra ters dönerek yaklaşık 50 metre sürüklendi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Numan Alan yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Otomobil Güvenlik Olaylar 3-sayfa Sağlık Kaza

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direk yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Alın size bir vukuat daha! Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

 Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek

Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek
Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı

Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB burs başvurusu başladı mı? İBB burs başvurusu nasıl yapılır? Kılıç balığı yenir mi? Kılıç balığı helal mi, haram mı? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Yıldırım, Nilüfer, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Şehitkamil, Araban, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Karşıyaka, Çiğli, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Akhisar, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 26-27 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Alanya, Serik, Manavgat elektrik kesintisi İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Adana elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Seyhan, Kozan, Karataş elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });