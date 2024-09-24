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Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu otomobil takla attı. Araç sürücüsü Şahabettin Y. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Şahabettin Y., idaresindeki 33 AL 101 plakalı otomobil, Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesi yakınlarında takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada Şahabettin Y., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Besni

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