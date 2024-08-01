Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu medyana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yakınlarında M.A., idaresindeki 02 ER 694 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M.A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Takla atan otomobil ise olay yerine gelen jandarma ekipleri ile trafik polislerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN