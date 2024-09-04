Adıyaman'da otomobil su kanalına düştü, bir kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Bahattin E. idaresindeki 33 EAS 70 plakalı otomobil, ilçe çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN