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Adıyaman'da Otomobil Su Kanalına Düştü: 1 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Su Kanalına Düştü: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil su kanalına düştü. 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Uğur Ö. idaresindeki 02 AEM 648 plakalı otomobil, Malatya Karayolu 3. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Uğur Ö. yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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