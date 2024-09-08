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Adıyaman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole yuvarlandı ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolu Çatalağaç köyü mevkiinde Serdar A. idaresindeki 38 HR 053 idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Otomobil 3-sayfa Gölbaşı trafik Güncel Kaza

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