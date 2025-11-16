Haberler

Adıyaman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 5 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep'ten Besni istikametine seyir halinde olan Kasım S. idaresindeki 27 ABC 369 plakalı otomobil, Sarıyaprak mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü Kasım S., ile otomobilde bulunan Nilgün S., Nazlı S., Nisanur S., ve Emine S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
