Adıyaman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Karayolu Çatalağaç köyü mevkiinde A.A. idaresindeki 20 YT 887 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada sürücü ve F.A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN