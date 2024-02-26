Adıyaman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, Vedat K., idaresindeki otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar Merkezi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Vedat K., yaralandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Vedat K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN