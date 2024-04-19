Adıyaman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza Besni ilçesi Besni- Gaziantep yolu üzeri Devrent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özden Ö. idaresindeki 02 DD 300 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Özden Ö. yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN