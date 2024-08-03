Adıyaman'da Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Mustafa Çalışkan idaresindeki 44 AE 053 plakalı otomobil, Cankara köyü yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan Mustafa Çalışkan ile yolcu olarak bulunan Celal Çalışkan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN