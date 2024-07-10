Adıyaman'da Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

Adıyaman'da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 TJ 633 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra Adıyaman merkeze bağlı İndere (Zey) Köyü yolu üzerinde şarampole girdi. Meydana gelen kazada Emirhan Y. ile Osman A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN