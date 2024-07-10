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Adıyaman'da Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

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Adıyaman'da direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobil, şarampole uçarak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 TJ 633 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra Adıyaman merkeze bağlı İndere (Zey) Köyü yolu üzerinde şarampole girdi. Meydana gelen kazada Emirhan Y. ile Osman A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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