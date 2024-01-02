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Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi.

Kaza, Kahta Diyarbakır Karayolunda meydana geldi. Kahta istikametine giden M.K. idaresindeki 27 JH 019 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü M.K. ile otomobilde bulunan M.K. ve F.K. yaralandı. Yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Adıyaman Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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