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Adıyaman'da Otomobil Refüje Çıktı: 1 Yaralı

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Adıyaman'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sadık A., idaresindeki 06 AD 3250 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağında yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Sadık A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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