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Adıyaman'da Otomobil Refüje Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Refüje Çarptı: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucu Nuran Ç. adlı bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan Özge Nur Ç. idaresindeki 31 AIB 386 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Nuran Ç. (40) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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