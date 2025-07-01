Adıyaman'da Otomobil Park Halindeki Minibüse Çarpınca Bir Kişi Yaralandı

Adıyaman'da Otomobil Park Halindeki Minibüse Çarpınca Bir Kişi Yaralandı
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Adıyaman'da meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil park halindeki minibüse çarptı. Kaza sonucunda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki minibüse çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler mahallesi 988 Sokak içerisinde sürücüsü belirlenemeyen 06 BHD 586 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 02 S 0241 plakalı park halindeki minibüse çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Mehmet E., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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