Adıyaman'da Otomobil Kazasında 3 İnfaz Koruma Memuru Yaralandı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 infaz koruma memuru yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman-Kahta Karayolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 02 AED 048 plakalı otomobil ile 42 ANJ 27 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan infaz koruma memurlarından Sefvan K., Hanifi S., Şemsettin I., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN