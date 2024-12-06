Üye Girişi
Haberler
Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi

Avucunda bulunanlar savcıyı harekete geçirdi! 4 isim için ağırlaştırılmış müebbet talebi

 Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

Suriye'de tarihi anlar! Son kaleye sadece 5 kilometre kaldı

 Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yaparken utanmadılar, kamerayı görünce saklanacak delik aradılar

Adıyaman'da Otomobil Kazasında 2 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Kazasında 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Urfa Yol ayrımı kavşağında M.K., idaresindeki 02 AA 683 plakalı otomobil ile R.Y., idaresindeki 27 AB 788 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan R.Y., ile D.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Merkez Bankası'ndan sürpriz karar! İndirime gidildi
img

14 çocuğu, 2 torunu ve 2 geliniyle aynı evde yaşıyorlar
img

Pantolonun üzerine giydiğini görenler şaştı kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri... Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Köse istifa mı etti? Az önce deprem mi oldu? 6 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te potaya kim girdi? MEB'e bağlı okullarda Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik! Kılık Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Masterchef 6 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Kılık Kıyafet Yönetmeliği değişti mi? Okullarda önlük mü giyilecek? ALES sonuçları açıklandı! ALES/3 sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? ÖSYM sorgulama ekranı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.