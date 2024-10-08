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Adıyaman'da Otomobil Kazasında 1 Yaralı

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Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir yolcu yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Abdi İpekçi Caddesi'nden Atatürk Bulvarı'na seyir halinde olan Zekeriya Zenginol idaresindeki 02 BD 119 plakalı otomobil ile Gazi Caddesi'nden Kahramanmaraş istikametine seyir halinde olan Yusuf Güçlü idaresindeki 01 BTU 55 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice Zenginol yaralandı. Yaralı ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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