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Adıyaman'da Otomobil Kazası: 6 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve sürücüler ile araçlarda bulunan diğer kişiler yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Akpınar köyü yakınlarında Murat B. idaresindeki 02 ABG 603 plakalı Toyota marka otomobil ile Mahmut Can K. 27 ZA 845 idaresindeki plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler Murat B. ve Mahmut Can K. ile araçlarda bulunan Musa E., Çağatay E., Mehmet Han B. ve Arda B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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