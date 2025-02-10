Adıyaman'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin İznik Köyü ile İzollu Köyü arasında 02 DH 546 plakalı otomobil ile 02 LC 432 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Z.Ö., M.Ö. ve M.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN