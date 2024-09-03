Adıyaman'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bayram K. idaresindeki 02 ACP 509 plakalı otomobil ile Ramazan A. idaresindeki 21 AFH 663 plakalı otomobil Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Beri Köprüsü civarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bayram K. idaresindeki otomobil takla attı. Takla atan otomobildeki Aykut T. (29), Safiye E. (57) ve Mihrican B. (53) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN