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Adıyaman'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'da meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bayram K. idaresindeki 02 ACP 509 plakalı otomobil ile Ramazan A. idaresindeki 21 AFH 663 plakalı otomobil Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Beri Köprüsü civarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bayram K. idaresindeki otomobil takla attı. Takla atan otomobildeki Aykut T. (29), Safiye E. (57) ve Mihrican B. (53) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Otomobil 3-sayfa Güncel

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