Adıyaman'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kazım Ç. (58), idaresindeki 02 NA 697 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Batalhöyük Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Meydana gelen kazada sürücü Kazım Ç., ile otomobilde bulunan Mustafa B. (75), yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN