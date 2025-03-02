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Adıyaman'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı
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Adıyaman'da bir otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü ve yanındaki çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametinden Altınşehir istikametine seyreden Mürşide Ü. idaresindeki 80 DK 195 plakalı Hyundai marka otomobil, Üniversite Kavşağı yakınlarında bariyerlere çarptı. Kazada sağ ön tekeri kopan araç, kendi etrafında daireler çizerek durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Mürşide Ü. ile otomobilde bulunan Beytullah Ü. isimli çocuk yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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