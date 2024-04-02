Adıyaman'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da, otomobille çarpıştıktan sonra takla atan aracın içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesinde Rıdvan A., idaresindeki 34 GGR 519 plakalı otomobille Mehmet Ş. idaresindeki 26 NK 498 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 GGR 519 plakalı otomobil takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada sürücülerden Rıdvan A., ile otomobilde bulunan Nihat A., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN