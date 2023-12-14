Adıyaman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Adıyaman'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Aziz Tuncay idaresindeki 63 ZT 996 idaresindeki plakalı otomobil, Durukaynak köyü yakınlarında 34 ECP 360 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerden Aziz Tuncay, kurtarılamadı.