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Adıyaman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

14 Aralık 2023 14:25 Güncelleme: 14:26 Abone Ol

Adıyaman'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.