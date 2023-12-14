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Adıyaman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Adıyaman'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aziz Tuncay idaresindeki 63 ZT 996 idaresindeki plakalı otomobil, Durukaynak köyü yakınlarında 34 ECP 360 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerden Aziz Tuncay, kurtarılamadı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Güncel Haberler

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