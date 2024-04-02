YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Adıyaman'da Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Rıfat Cömert idaresindeki 02 AZ 320 plakalı otomobil, Adıyaman merkeze bağlı Tekpınar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü Rıfat Cömert, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cömert yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cömert'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza yapan araç ise jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title