Adıyaman'da Otomobil ile Traktörün Çarpışması: 2 Yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Göksu idaresindeki 02 ADV 801 plakalı traktör ile Nedim Fırat idaresindeki 02 FH 174 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa karayolu Akpınar Köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Nedim Fırat ile otomobilde bulunan Hazal Fırat yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri, AFAD ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN