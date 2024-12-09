Adıyaman'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. (32) yönetimindeki 02 AEB 903 plakalı otomobil ile şoförü ve plakalısı belirlenmeyen traktör çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan U.S. (14) ve R.E. (25), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN