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Adıyaman'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen otomobil ve tır kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Mehmet Nuri T. idaresindeki 33 DCJ 79 plakalı otomobil, Çatalağaç köyü çıkışında yakıt istasyonuna girmek için manevra yapan Derviş İ. idaresindeki 46 AHH 797 plakalı tıra çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Nuri T. ile yolcu olarak bulunan Remziye T. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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