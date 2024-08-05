Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nazif K., idaresindeki 02 ACK 259 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 AEH 353 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Nazif K., Ecemsu K., ve Naşide K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN